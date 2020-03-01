Дезинфекцию в многоквартирных домах Тюмени проводят регулярно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Дезинфекцию мест общего пользования на первых этажах тюменских многоквартирных домов проводят ежедневно, полный комплекс санитарных мер в каждом подъезде выполняют два раза в неделю. О выполнении постановления главы региона от 18 марта против недопущения возможного распространения нового коронавируса COVID-19 сообщила мастер участка Тюменской управляющей компании "Престиж" Галина Бондаренко.

По ее словам, на их участке, который обслуживает 29 многоквартирных домов по ул. Пермякова, все необходимые для проведения дезинфекционной обработки специализированные хлорсодержащие или спиртосодержащие средства имеются, действует новый график работы, всех сотрудников ежедневно проверяют на наличие симптомов ОРВИ.

"Пирометры – приборы для бесконтактного измерения температуры в нашей управляющей компании закуплены давно и сейчас мы ими пользуемся. Например, один участок обслуживают около 40 человек – уборщицы, дворники, сантехники, электрики, плотник. Каждому из них утром мы измеряем температуру, и если кто-то чувствует признаки заболевания, обращается в поликлинику, уходит на больничный", - рассказала Галина Бондаренко.

Как добавила одна из уборщиц, усиленный график работы удивления не вызывает. Лариса Иванова трудится в компании четыре года и за это время в каждый сезон обострения острых респираторных заболеваний, вирусных инфекций выполняет влажную уборку общественных мест дважды в неделю, а не два раза в месяц, как при обычном графике. "Когда начинается волна гриппа, руководство предупреждает, что график меняется. Дезинфицирующим средством протираю все перила, дверные ручки, кнопки вызова лифта, кнопки управления внутри кабины. Добавляю в воду средства и мою подоконники, пол, уже с ним", - пояснила она.

Исполняющая обязанности председателя комитета жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства администрации Тюмени Мария Медведева отметила, что письма с рекомендациями о необходимости проведения влажных уборок мест общего пользования с дезинфицирующими средствами разослали во все управляющие компании в феврале. Это было сделано после заседания городской санитарно-противоэпидемической комиссии для предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Какими именно средствами пользоваться, управляющие компании решают самостоятельно. Закупают их на средства собственников, исходя из установленного тарифа.

Ирина Кургузова