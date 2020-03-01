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Тюменские инвалиды по зрению делают многоразовые медицинские маски

Общество, 16:20 19 марта 2020

Фото: Тюменская линия

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В швейном цеху "Тюменского предприятия инвалидов по зрению" с 12 марта делают медицинские маски.

На производстве работает пять человек. За день они делают по 1 тыс. масок, которые направляют в больницы и аптеки Тюмени, часть продают в магазине общества на улице Мельничной, 17.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ООО "Тюменское предприятие инвалидов по зрению" Дмитрия Рожкова, предприятие впервые занялось изготовлением масок. "Сложностей с этим нет, потому что кадры у нас квалифицированные, наше предприятие работает с 1945 года. Многое что мы уже успели за свою историю сделать. В пошиве масок ничего сложного нет".

Одна тюменская маска стоит 25 рублей. Ее отличие в том, что она многоразовая. Ее можно стирать, проглаживать и снова использовать.

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия ﻿

Александр Лабыкин

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# Всероссийское общество слепых , коронавирус , медицинские маски

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