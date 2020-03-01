Тюменские инвалиды по зрению делают многоразовые медицинские маски

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Далее в сюжете Ольга Кузнечевских предостерегла жителей региона от фейковых новостей

В швейном цеху "Тюменского предприятия инвалидов по зрению" с 12 марта делают медицинские маски.

На производстве работает пять человек. За день они делают по 1 тыс. масок, которые направляют в больницы и аптеки Тюмени, часть продают в магазине общества на улице Мельничной, 17.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ООО "Тюменское предприятие инвалидов по зрению" Дмитрия Рожкова, предприятие впервые занялось изготовлением масок. "Сложностей с этим нет, потому что кадры у нас квалифицированные, наше предприятие работает с 1945 года. Многое что мы уже успели за свою историю сделать. В пошиве масок ничего сложного нет".

Одна тюменская маска стоит 25 рублей. Ее отличие в том, что она многоразовая. Ее можно стирать, проглаживать и снова использовать.

Александр Лабыкин