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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских предостерегла жителей региона от фейковых новостей

Общество, 16:23 19 марта 2020

департамент социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских | Фото: департамент социального развития Тюменской области

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Жители Тюменской области должны доверять только официальным источникам информации. Проблему распространения фейковых новостей, связанных с коронавирусом, рассмотрели на заседании оперативного штаба, рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"С 18 марта в регионе введен режим особой готовности. Есть соответствующие предписания, которые выполняют все руководители. Жителям Тюменской области стоит обращать внимание и доверять только официальным источникам информации. Сейчас есть проблема с фейками. Вся достоверная информация размещена на официальном канале оперативного штаба Тюменской области, а также на страницах департаментов здравоохранения, образования, социального развития", - отметила она.

Большая часть фейковых сообщений о коронавирусе распространяется в социальных сетях и родительских чатах в мессенджерах.

Екатерина Исаева

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# коронавирус , Ольга Кузнечевских

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