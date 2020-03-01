Напоминаем: в Тюмени запустили горячую линию для приехавших из-за рубежа

Горячая линия по нераспространению коронавируса в Тюменской области начала работу 18 марта. По тел. 8-800-234-35-22 операторы работают с теми, кто вернулся из заграничных поездок после 1 марта.

Специалисты зададут необходимые вопросы, проинструктируют по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус. После звонка с человеком свяжутся медслужбы, чтобы взять анализы на дому.

Также на горячую линию могут позвонить те, чьи родственники и знакомые были в Европе и других регионах, неблагополучных по эпидситуации, но не спешат сообщать о своём прибытии.