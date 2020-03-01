Канал Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса открыт в Viber

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Официальный канал оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса создан в Viber.

В группе "Коронавирус. Штаб Тюмень" оперативно размещается актуальная и достоверная информация о мерах профилактики, номера телефонов горячих линий, актуальные комментарии врачей, представителей регионального правительства, общественных организаций, учреждений социальной сферы. Одна из задач группы - опровергать фейковые сообщения, которые массово рассылаются в родительских чатах в Viber.

"Добавляйте своих близких и друзей, чтобы быть в курсе всех мер профилактики и обладать достоверной информацией", - отмечается в приветственном сообщении. К 8 часам 20 марта, то есть, менее чем за сутки, количество подписчиков канала достигло почти 13 тыс. человек.

Тюменская область – первый регион, который внедрил практику использования мессенджеров для информирования жителей.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса создан 30 января. Информация о решениях штаба размещается на официальном канале, сайте правительства Тюменской области, а также в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук.