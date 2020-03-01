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Заводоуковского картофеля хватит на всех, заверили в крестьянском хозяйстве "Дружба"

Общество, 12:02 20 марта 2020

t-l.ru

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Большой урожай картофеля в 2019 году позволил сформировать запасы овощей до 15-25 мая. Об этом во время пресс-тура журналистам рассказал директор заводоуковского крестьянского хозяйства "Дружба" Иван Шишканов.

"Только в торговые сети уходит около 250-250 тонн картофеля в сутки. Цены на картофель повышаться не будут. Всего на складах предприятия находится пять тысяч тонн товарного картофеля. Овощи крестьянского хозяйства поставляют в "Монетку", "Магнит", работаем с "Пятерочкой" и розничными рынками. Товаров на складах много - прошлый год был удачным, аграрии вырастили большой объем овощей, в том числе любимый многими картофель", - уточнил он.

Свежий картофель пойдет с середины июля. Пока нет собственных овощей, традиционно, его завозят из южных регионов.

Напомним, что в Заводоуковском городском округе тюменские журналисты посещают ряд предприятий, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Во время пресс-тура они ознакомятся с работой предприятий "Простор", "Ритза", затем побывают на птицефабрике "Боровская".

Любовь Голышева

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# продукты питания

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