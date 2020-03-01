Главный диетолог Тюменской области рассказала, как укрепить иммунитет в период инфекций

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Иммунитет напрямую зависит от состава микробиоты - полезной микрофлоры кишечника, которая нуждается в постоянной защите и восстановлении. Как сохранить здоровье пищеварительной системы и укрепить иммунитет в период инфекций, рассказала главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева.

"Один из эффективных методов поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта - регулярное употребление пробиотиков. Пробиотики – это полезные бактерии, которые нормализуют работу кишечника и отвечают за реакцию иммунитета на патогенные микроорганизмы. Их польза для иммунитета подтверждена научными исследованиями. Источником пробиотиков могут послужить ферментированные продукты, например, квашеная капуста и кисломолочные продукты, содержащие лакто- и бифидобактерии: йогурт, кефир, айран, ацидофилин. Аптечные пробиотики без назначения врача лучше не принимать", - советует доктор.

В период инфекционных заболеваний, по мнению эксперта, лучше снизить потребление кондитерских изделий и рафинированных продуктов. В них практически нет клетчатки, так необходимой для поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Клетчатка содержится в фруктах, цельнозерновом хлебе, необработанных крупах и бобовых — фасоли, горохе, чечевице. Сырые, либо тушеные овощи должны быть в рационе ежедневно. Не меньшей значимостью для иммунитета обладает белок: нежирное мясо, рыба, орехи, яйца обязательно должны быть в рационе. В качестве природных иммуномодуляторов выступают мед, чеснок, имбирь, куркума, цитрусовые, зелень, отвар шиповника – в них много антиоксидантов, которые пойдут на пользу здоровью.

"Стоит избегать диет и придерживаться рационального питания. Любое резкое ограничение пищи - всегда стресс для организма и удар по иммунитету, потому что работа та желудочно-кишечного тракта тоже", - отмечает Елена Дороднева.

Важно соблюдать водный режим: в день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Индивидуальную норму можно рассчитать так: умножить массу тела на 30 миллилитров воды.

Для поддержания иммунитета необходимы физическая нагрузка, свежий воздух и здоровый сон не менее восьми часов в сутки.