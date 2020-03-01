Пассажиры Рощино положительно относятся к дополнительным мерам безопасности
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88 пассажиров прибыли из Москвы в Тюмень. Все прошли проверку стационарными тепловизорами, которые установлены в зоне прилета международных и внутренних рейсов. Случаев заболеваний выявлено не было. Об этом рассказал директор по производству аэропорта Рощино Евгений Владимиров.
"В аэропорту круглосуточно дежурят сотрудники санитарно-карантинного поста", - пояснил он.
Пассажиры положительно относятся к дополнительным мерам безопасности. По словам прилетевшего из Москвы Антона, паники в столичных аэропортах нет.
"Летаю по работе часто, везде обстановка нормальная, особых мер безопасности в аэропорту Шереметьево я не заметил, в масках ходят. Рад, что здесь измеряют температуру у пассажиров, это вселяет уверенность. Я спокойно отношусь к ситуации, просто нужно соблюдать правила личной гигиены и чаще мыть руки, что я и делаю", - поделился он.
Ирина Шемякина