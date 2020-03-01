В Тюмени обсудили меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

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Ситуацию в ресторанах и отелях, а также действия по выработке и применению антикризисных мер обсудили на внеочередном собрании Ассоциации гостеприимства в Тюмени 20 марта.

Как рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, в сложной экономической обстановке правительство РФ, региональное руководство предпринимают определенные шаги, чтобы поддержать экономику тех отраслей, которые несут большие убытки в связи с распространением коронавируса в мире.

"Правительство РФ уже ввело до 1 мая мораторий на проверки контрольно-надзорной деятельности, а также налоговые и таможенные проверки, за исключением внеплановых, где основанием является причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Уже назначенные проверки контрольно-надзорным органам рекомендовано приостановить. Если факты такие имеются, сообщайте в службу уполномоченного, - сообщила Лариса Невидайло. - Помимо этого 19 марта в стране ввели отсрочку арендных платежей для тех предприятий, которые арендуют муниципальное или государственное имущество. Также введена отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам для тех компаний, которые работают в сферах авиаперевозок и туризме. Сегодня этот список расширили. В него также вошли культура, кинематография, физкультура и спорт".

Предприниматели надеются, что список будет и дальше пополняться. "Экономическая ситуация сложная. Конечно, мы не бездействуем. Свой пакет предложений по поддержке бизнеса мы уже направили уполномоченному при президенте Борису Титову. Он его передал премьер-министру Михаилу Мишустину. Этот список мы будем пополнять", - добавила омбудсмен.

В регионе многие общественные организации тоже работают в этом направлении. Это Торгово-промышленная палата, "ОПОРА РОССИИ", "Деловая Россия", Ассоциация гостеприимства и туризма и так далее. "Предприниматели сегодня вынуждены оптимизировать бизнес- процесс и внутренние ресурсы, поодиночке им будет сложно выстоять. Хорошо, что есть организации, которые позволяют решать вопросы сообща. Это более эффективно и полезно", - уверена Лариса Невидайло.

Внеочередное заседание Ассоциации гостеприимства и туризма стало той площадкой, на которой отельеры и рестораторы смогли сообща обсудить проблемы и сформулировать предложения, которые, на их взгляд, нужно в ближайшее время предпринять.

Генеральный директор ГК "Ассорти групп" Александр Соболев считает, что одна из задач — не допустить массового закрытия ресторанов, банкротства. "Самостоятельно нам это будет делать сложно. Если правительство страны, кредиторы, арендаторы, банки будут нам помогать, то все вместе мы сможем справиться. Не бывает, что одни уходят в убыток, другие на этом зарабатывают".

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

Лариса Невидайло подчеркнула, что правительство Тюменской области в рамках своих полномочий всегда поддерживает разумные инициативы бизнес-сообщества, в частности, в регионе действует минимальная процентная ставка по упрощенной системе налогообложения — 5 % (в других субъектах Федерации она может достигать и 15%). Возможно, и сейчас будут предприняты какие-то определенные шаги, направленные на помощь предпринимательству. "В правительстве Тюменской области создана рабочая группа, в которою входят руководители общественных организаций по поддержке предпринимателей. Планируем, что в понедельник, 23 марта, мы соберемся штабом под председательством заместителя губернатора Андрея Пантелеева и обсудим актуальные вопросы, в том числе те, что поднимались Ассоциацией гостеприимства. Будем все вместе вырабатывать пути решения наших проблем", - пригласила к диалогу участников встречи Лариса Невидайло.

Татьяна Тихонова