Все контактировавшие с зараженным коронавирусом тюменцем отправлены на карантин

Молодой человек, у которого 20 марта был диагностирован коронавирус, принимал участие в небольшой конференции, где и состоялся его контакт с носителем вируса, приехавшим из-за границы. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Он обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован. Весь круг его общения, все участники мероприятия установлены, все, включая медицинских работников, сейчас направляются в карантин. Со всеми работают медицинские службы, отмечают в штабе. Признаков заболевания у контактировавших нет.

Во всех местах их нахождения, включая место проживания, место проведения мероприятия проводится дезинфекция.