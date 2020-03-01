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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Все контактировавшие с зараженным коронавирусом тюменцем отправлены на карантин

Общество, 20:55 20 марта 2020

Молодой человек, у которого 20 марта был диагностирован коронавирус, принимал участие в небольшой конференции, где и состоялся его контакт с носителем вируса, приехавшим из-за границы. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

Он обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован. Весь круг его общения, все участники мероприятия установлены, все, включая медицинских работников, сейчас направляются в карантин. Со всеми работают медицинские службы, отмечают в штабе. Признаков заболевания у контактировавших нет.

Во всех местах их нахождения, включая место проживания, место проведения мероприятия проводится дезинфекция.

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# карантин , коронавирус

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