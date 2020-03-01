Ольга Кузнечевских: все мероприятия с участием иностранцев должны быть отменены

Далее в сюжете Ольга Кузнечевских предупредила об ответственности за нарушение карантинного режима

Все запланированные в Тюменской области семинары, встречи, конференции и другие мероприятия с участием иностранных граждан должны быть отменены в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом заявила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских

"Это не обсуждается, это личная ответственность руководителей: риск заражения высок. Даже если вы получили разрешение ранее, все разрешения на подобные мероприятия аннулируются с момента установления режима повышенной готовности", - подчеркнула заместитель губернатора.

Ольга Кузнечевских напомнила тюменцам, что необходимо очень внимательно относиться к информации о пациентах с коронавирусом и ее распространению.

"Это тоже уровень ответственности, в том числе уголовной. В режиме повышенной готовности мы имеем право привлекать к ответственности за распространение ложной информации. Первый пациент жив, получает всю необходимую помощь", - сообщила заместитель губернатора.

Евгений Бабенко