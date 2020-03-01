Ольга Кузнечевских предупредила об ответственности за нарушение карантинного режима

Фото оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса Фото оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса

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Около 170 человек в Тюменской области находятся под наблюдением в рамах профилактики распространения коронавирусной инфекции, но эта цифра постоянно изменяется. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Обработаны около 500 заявлений, поступивших в колл-центр от людей, вернувшихся из-за границы. Режим работы наших служб - 24/7. Это серьезная нагрузка. Если вы сегодня находитесь на карантине и на самоизоляции, это не значит, что после забора анализов вы свободны. Вам запрещено покидать место изоляции. За соблюдением режима карантина следят органы внутренних дел. За нарушение режима предусмотрены серьезные штрафные санкции в размере вплоть до 500 тысяч рублей. Если ваша безответственность повлечет заражение других - вы понесете уголовную ответственность", - обратилась к находящимся на самоизоляции тюменцам заместитель губернатора.

Информация о введении комендантского часа - фейк, подчеркнула Ольга Кузнечевских.

"Нам достаточно режима повышенной готовности, введенного в регионе. Мы работаем в тесном контакте со всеми отраслевыми департаментами, у нас есть система волонтерский поддержки, поэтому мы готовы оказать всю необходимую помощь и пользу. Дополнительные меры каждый гражданин должен принять лично", - отметила она.

Тюменцам не следует без необходимости посещать общественные места, надо воздержаться от походов в бассейны и фитнес-залы.

"Находитесь дома, берегите свое здоровье и здоровье окружающих. По минимуму выходите из дома за получением необходимым продуктов и лекарств. Если появились какие-то признаки ОРВИ - звоните в колл-центр", - обратилась к жителям региона заместитель губернатора.

t-l.ru t-l.ru

Евгений Бабенко