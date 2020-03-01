Для профилактики коронавируса в регионе проводятся дезинфекционные мероприятия

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Все мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе будут проводиться под контролем Роспотребнадзора, гражданам не о чем беспокоиться. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"На заседании оперативного штаба были выработаны необходимые мероприятия. Приняты распоряжения по обработке мест массового пребывания людей хлоросодержащими препаратами в безопасной дозировке. Все прибывающие в регион международные рейсы отрабатываются на предмет обследования на инфекцию и размещение на карантин всех вернувшихся из-за границы", - рассказала заместитель губернатора.

Управляющие компании проводят дезинфекционную обработку лифтов и подъездов в многоквартирных домах. На общественном транспорте также проводится такая обработка, и к этому нужно относиться пониманием.

"Медицинские маски сегодня - действительно проблема. Тот объем, который стал востребован из-за ажиотажа в стране, не может быть обеспечен полностью мощностями, имеющимися в РФ. Этот вопрос на жестком контроле на федеральном уровне. Наша задача - обеспечить работу служб, которые работают с заразившимися или с контактными, для них запаса достаточно. В аптеках есть нехватка масок, но буквально на днях департамент здравоохранения давал информацию о том, как сделать маски самостоятельно", - отметила Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко