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В Тобольске начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт

Общество, 18:56 21 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Дополнительную дезинфекцию автобусов ввели в Тобольске. Данная мера направлена на профилактику инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

В Тобольском ПАТП на линию ежедневно выходят 240 автобусов, сообщает компания на своем сайте. В течение дня проводится влажная уборка салонов автобусов, заезжающих на перерыв, каждые три часа поручни протираются антисептиками. Ночью весь парк предприятия обрабатывается дезинфицирующими средствами, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

Водители проходят тщательный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. Водители, кондукторы, кассиры автовокзала и билетной кассы ПАТП обеспечены антисептическим раствором для обработки рук и медицинскими масками. Дополнительно закуплено 3,5 тыс. метров марлевой ткани и 3 тыс. метров спанбонда для пошива 17 тысяч повязок.

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# коронавирус , общественнный транспорт , Тобольск

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