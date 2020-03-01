В Тобольске начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские врачи показали, в каких условиях лечат больных коронавирусом

Дополнительную дезинфекцию автобусов ввели в Тобольске. Данная мера направлена на профилактику инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

В Тобольском ПАТП на линию ежедневно выходят 240 автобусов, сообщает компания на своем сайте. В течение дня проводится влажная уборка салонов автобусов, заезжающих на перерыв, каждые три часа поручни протираются антисептиками. Ночью весь парк предприятия обрабатывается дезинфицирующими средствами, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

Водители проходят тщательный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. Водители, кондукторы, кассиры автовокзала и билетной кассы ПАТП обеспечены антисептическим раствором для обработки рук и медицинскими масками. Дополнительно закуплено 3,5 тыс. метров марлевой ткани и 3 тыс. метров спанбонда для пошива 17 тысяч повязок.