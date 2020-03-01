Защитить самых уязвимых: волонтеры помогут пожилым людям

| Фото: t-l.ru/coronavirus | Фото: t-l.ru/coronavirus

Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет в Тюмени работает круглосуточно и бесплатно по номеру: 8-800-201-41-41, сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всем, кто обращается, волонтеры-медики доставляют на дом продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, а также психологически поддерживают в случае беспокойства и тревоги.

Людей, находящихся на самоизоляции в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, волонтеры консультируют по бесконтактному приобретению продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Добавим, что в регионе действуют другие горячие линии:

для вернувшихся в Тюменскую область из-за границы после 1 марта: 8-800-234-35-22;

горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 9044-92-92-30;

горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.