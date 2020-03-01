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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Стать волонтером приглашает проект "Мы вместе"

Общество, 16:15 22 марта 2020

t-l.ru/coronavirus | Фото: t-l.ru/coronavirus

Интернет-ресурс взаимопомощи мывместе2020.рф запустили в России, сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

На сайте-агрегаторе любой человек и организация могут предложить различные варианты адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

Регистрация в разделе "Стать волонтером" можно чтобы помогать людям на самоизоляции в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем, оказывать им психологическую и юридическую поддержку, общаться с пожилыми людьми по видеосвязи, чтобы они не чувствовали себя одинокими. В разделе "Предложить помощь" организации могут сообщить о ресурсах, которыми они готовы поделиться, например, о продуктах и услугах.

Здесь же публикуются полезные новости, рекомендации и контакты, информация о том, как полезно провести время в карантине на период эпидемии COVID-19.

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# волонтерство , карантин , коронавирус , профилактика

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