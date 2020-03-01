Тюменские медики присоединились ко всероссийскому флешмобу против распространения COVID-19

| Фото: с личного аккаунта Ирины Бердюгиной в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ирины Бердюгиной в Instagram

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Тюменские врачи и фельдшеры скорой помощи присоединились ко всероссийскому флешмобу против распространения и профилактике коронавируса с 23 марта.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Тюменской области Ирина Бердюгина.

В аккаунте в Instagram фельдшеры скорой помощи выложили фото с призывами: "Мы дежурим сутки для вас", "Оставайтесь дома для нас". Данная акция будет продолжена, поддержана коллегами, заметила Ирина Бердюгина.

"Мы призываем людей, которые находятся на карантине, самоизоляции, оставаться дома, беречь себя и окружающих. К флешмобу в соцсетях уже присоединились специалисты Центра СПИД, ОКБ №19, ОКБ №1, ишимские медики. Все медики юга Тюменской области присоединятся к этой акции", - рассказала она.

Цель флешмоба, который стартовал в России 20 марта, – профилактика коронавируса, призыв к гражданам, вернувшимся из-за границы, сообщать о себе по телефонам горячих линий, доведение информации о штрафах для несознательных граждан. Памятки размещены в соцсетях, бумажные флаеры раздают волонтеры.

Как заметила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Тюменской области, с началом пандемии COVID-19 статистика зарегистрированных обращений от жителей Тюменской области существенно не изменилась, подъема заболеваний нет.

Анжела Лебедева