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Тюменские медики присоединились ко всероссийскому флешмобу против распространения COVID-19

Общество, 17:05 23 марта 2020

с личного аккаунта Ирины Бердюгиной в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ирины Бердюгиной в Instagram

Далее в сюжете Тюменцы, находящиеся в карантине по коронавирусу, чувствуют себя хорошо, сообщила замгубернатора

Тюменские врачи и фельдшеры скорой помощи присоединились ко всероссийскому флешмобу против распространения и профилактике коронавируса с 23 марта.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Тюменской области Ирина Бердюгина.

В аккаунте в Instagram фельдшеры скорой помощи выложили фото с призывами: "Мы дежурим сутки для вас", "Оставайтесь дома для нас". Данная акция будет продолжена, поддержана коллегами, заметила Ирина Бердюгина.

"Мы призываем людей, которые находятся на карантине, самоизоляции, оставаться дома, беречь себя и окружающих. К флешмобу в соцсетях уже присоединились специалисты Центра СПИД, ОКБ №19, ОКБ №1, ишимские медики. Все медики юга Тюменской области присоединятся к этой акции", - рассказала она.

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Цель флешмоба, который стартовал в России 20 марта, – профилактика коронавируса, призыв к гражданам, вернувшимся из-за границы, сообщать о себе по телефонам горячих линий, доведение информации о штрафах для несознательных граждан. Памятки размещены в соцсетях, бумажные флаеры раздают волонтеры.

Как заметила пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Тюменской области, с началом пандемии COVID-19 статистика зарегистрированных обращений от жителей Тюменской области существенно не изменилась, подъема заболеваний нет.

Анжела Лебедева

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# карантин , коронавирус , медики , профилактика , самоизоляция , Станция скорой помощи , флешмоб

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