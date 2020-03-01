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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области делается все необходимое для профилактики распространения коронавируса

Политика, 17:37 23 марта 2020
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Все необходимые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции принимаются в Тюменской области. Об этом рассказала на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Государственные образовательные учреждения закрыты на карантин, там не может быть никаких уроков и тренировок. Частные фитнес-центры и бассейны получили рекомендации по ограничению посещений. Мы не имеем права их закрыть, решение не водить на тренировки ребенка - это право родителей. Если у родителей есть возможность остаться дома с ребенком - пожалуйста, если такой возможности нет - детские сады работают. Там ежедневно проводится термометрия и идет контроль состояния здоровья детей", - отметила заместитель губернатора.

Ольга Кузнечевских вновь обратилась к тем тюменцам, кто прибыл в Россию из-за рубежа и до сих пор не обратился на горячую линию.

"Штамп в паспорте о пересечении границы дает нам всю информацию о тех, кто прибыл из других государств. Лучше не замалчивать, а сообщить о себе и пройти карантин, как положено", - подчеркнула она. Телефон горячей линии - 8-800-234-35-22.

При помещении человека на карантин Фонд социального страхования, получив все данные от медучреждения, заводит на него электронный больничный лист.

"Что касается средств обеспечения безопасности - одноразовые костюмы, перчатки и маски аккумулируются на уровне Минпромторга. Мы направляем заявки, обеспечим регион всех необходимым. Медицинские службы пользуются средствами защиты из имеющегося резерва", - отметила Ольга Кузнечевских.

Достоверная информация о развитии ситуации с коронавирусом в регионе публикуется на официальной странице областного оперативного штаба.

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