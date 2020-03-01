Пожилым жителям Тюменской области рекомендуют оставаться дома

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВК

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Жители Тюменской области старше 65 лет, а также имеющие ряд хронических заболеваний, должны соблюдать домашний режим, рассказала врач-гериатр Областной больницы № 19 Марина Чесалина.

Она пояснила, что возраст - один из главных факторов, влияющих на тяжесть состояния и смертность при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Для пожилых людей риск довольно велик.

Какие меры стоит предпринимать людям старшего возраста и их родственникам?

Во-первых, не паниковать, спокойно относиться к обстановке. Есть довольно простое правило: если вы старше 65 - оставайтесь дома. Основные способы защиты: ограничить близкие контакты с другими людьми и сохранять дистанцию при общении.

Коронавирус передается двумя способами: от человека к человеку или при контакте с поверхностями. Обычно люди не задумываются о том, как часто они дотрагиваются до различных поверхностей в общественных местах. Сейчас важнее всего - начать замечать это и чаще задавать себе вопрос: действительно ли мне необходимо выйти в магазин, супермаркет или на почту.

"Очень важно, чтобы мы сейчас позаботились о пожилых людях. Мы не должны их заражать, - подчеркнула Марина Чесалина. - Перед посещением пожилого родственника задайте себе два вопроса: есть ли у меня температура (37,5 или выше)? Есть ли у меня сухой кашель? Изоляция не означает, что нужно просто закрыться дома и не выходить".

Что еще могут сделать люди для своих пожилых родственников

Узнайте, какие лекарства принимают ваши близкие и уточните, сможете ли вы помочь им получить эти лекарства в случае необходимости;

Следите, достаточно ли у ваших близких еды; для пожилых людей стоит купить непортящиеся продукты, чтобы минимизировать походы в магазин.

Часто пожилые люди живут вместе с детьми и внуками. В этой ситуации контактов, конечно, избежать невозможно, но можно попытаться как-то сократить риск. Например, выделить этому родственнику отдельную и хорошо проветриваемую комнату, общаться с ним, надев медицинскую маску, а также регулярно, не реже раза в день, дезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются члены семьи.