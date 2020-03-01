На Тобольских предприятиях СИБУРа перешли на минимизацию личных контактов из-за COVID-19

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

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Дополнительные меры по профилактике и предупреждению распространения коронавируса действуют на Тобольских предприятиях СИБУРа с 17 марта из-за новой коронавирусной инфекции. Эти меры направлены на минимизацию личных контактов между сотрудниками и усиление контроля за состоянием их здоровья, сообщает пресс-служба компании.

Часть дневного персонала предприятия, при полном сохранении управления и стабильности производственных процессов, переведена на удаленную работу на дому c полной оплатой рабочего времени. Активно используются имеющиеся цифровые инструменты, позволяющие контролировать производственные процессы дистанционно.

В компании отказались от проведения очных совещаний с участием более пяти человек, максимально используют возможности аудио, и видеоконференций. Отменены массовые мероприятия - внутренние сессии, коллективное обучение, конференции, клиентские встречи.

Сотрудники, возвращающиеся из заграничных отпусков, уходят в самокарантин на 14 дней. Заграничные командировки для сотрудников компании отменены, по России - ограничены.

Все сотрудники тобольских предприятий СИБУРа и подрядных организаций проходят на входе на предприятия теплометрию. Обязательный предсменный медосмотр распространяется теперь не только на производственный персонал предприятий СИБУРа, но и подрядчиков.

В офисных помещениях, столовых, переговорных комнатах установлены дозаторы с антисептиками, ведется постоянная дезинфекция контактных поверхностей.