Правила карантина: как защитить себя в магазине, рассказали эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Меры предосторожности при посещении магазинов во время карантина против распространения нового коронавируса опубликовало Роскачество.

Основной фактор риска – контакт с потенциально зараженными людьми. Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев советует выбирать для похода в магазин время, когда там меньше всего людей, соблюдать дистанцию от других покупателей и держаться подальше от тех, кто чихает и кашляет. При входе магазин лучше надеть медицинскую мазку. Не подносить руки к лицу. Расплачиваться лучше картой или с помощью приложения на смартфоне, так как вирусы сохраняются на бумажных купюрах несколько дней. После похода в магазин следует тщательно вымыть руки с мылом.

"Никакого санитайзера не хватит для постоянной обработки рук дома. Кроме того, он сушит кожу и негативно влияет на нее. Дома лучше использовать воду с мылом", - поясняет Виктор Ларичев.

Перед тем, как разложить продукты по местам хранения, пластиковые, металлические или стеклянные упаковки необходимо протереть. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы.

Стол и прочие поверхности, куда ставили пакеты и принесенные продукты, тоже лучше протереть. Мытью овощей и фруктов следует уделить особое внимание, тщательное мытье защитит не только от коронавируса, но и от других бактерий и микроорганизмов. Огурцы, помидоры, перец и зелень рекомендуется замочить в воде на 10–15 минут, затем тщательно промывайте под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды. Что касается моющих средств, то для мытья овощей со съедобной кожицей лучше использовать нейтральное мыло типа детского.