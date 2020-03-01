Ялуторовские мастерицы делятся секретами создания многоразовых масок

| Фото: скриншот видео мастер-класса Вероники Литвиновой | Фото: скриншот видео мастер-класса Вероники Литвиновой

Средства индивидуальной защиты в период пандемии новой коронавирусной инфекции оказались актуальны и востребованы. Поэтому было решено организовать мастер-класс по изготовлению стильной, многоразовой маски и выложить его в интернет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила специалист по работе с молодежью, руководитель театра молодежной моды "Каролина" Молодежного центра Ялуторовска Вероника Литвинова.

"Почти у каждой уважающей себя мастерицы припасены лоскутки или остатки ткани, из которых можно выкроить маску. Главное, чтобы эта ткань была хлопчато-бумажной, тогда маску можно будет легко стирать, утюжить при высокой температуре, и она будет многоразовой. Вы можете подобрать именно ту расцветку и дизайн, которые будут подходить под цветовую гамму вашего гардероба", - рассказала мастер.

В варианте маски, который демонстрирует Вероника Литвинова, использованы именно такая ткань двух цветов и эластичная лента. Шить маску можно руками или на швейной машине, отмечает ялуторовская мастерица.

Такая маска имеет четыре слоя ткани, а внутри есть кармашек куда можно добавить дополнительные слои. Носить ее следует соблюдая общие рекомендации по использованию масок, два-три часа, потом нужно сменить. Придя домой выстирать.

"Делимся лайфхаком: на такую маску можно капнуть эфирное масло с дезинфицирующими свойствами. Таким образом каждые два часа можно выглядеть стильно, красиво и благоухать", - поделилась Вероника Литвинова.

У мастера уже есть три варианта многоразовой маски. Она готова принимать заказы по изготовлению масок. Тем более, добавляет мастер, ее можно сшить за час вместе с построением выкройки.

Анжела Лебедева