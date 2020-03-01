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Гречотто с грибами и гречневые маффины предлагают приготовить россиянам эксперты

Общество, 18:46 25 марта 2020

rskrf.ru

Гречотто с грибами и гречневые маффины, салат с гречкой и овощами предлагают приготовить россиянам эксперты Роскачество.

"Я считаю гречку российским суперфудом. Дело в том, что она поставляет нашему организму "правильные" углеводы, а жира в ней совсем немного. Ее белки по аминокислотному составу считаются наиболее полноценными среди всех видов круп. В гречке много лецитина, поэтому она особенно полезна для поддержания здоровья ЖКТ и иммунитета", - рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

Минеральный состав гречки разнообразен и богат фосфором, калием, магнием и железом, которое участвует в синтезе гемоглобина. Также она является источником витаминов группы B, PP и других. Эта крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Рекомендуемая норма потребления составляет по 150–200 г на прием три-четыре аза в неделю. Сидеть на гречневой монодиете можно не более трех дней.

Для приготовления гречневых маффинов потребуется: 150 г гречневой муки, 250 г кефира или жидкого йогурта без добавок, 50 г сахара; 30 г растительного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. лимонной цедры, щепотка корицы и горсть любых орехов (по желанию).

rskrf.ru

Гречневую муку можно сделать и самим. Нужно промыть гречку, обсушить, обжарить на сковороде (только не зеленую, обычную). Затем дать остыть и отправить в кофемолку. Не рекомендуем использовать блендер, так как он может не справиться с помолом гречки или забиться. Получившуюся гречневую муку несколько раз просейте и уберите в банку.

Приготовление: муку смешать с сахаром, разрыхлителем, цедрой и корицей. Добавить яйцо, растительное масло и кефир. Быстро замесить тесто. Разложить тесто по смазанным маслом формам. Посыпать измельченными орехами. Выпекать при 190 градусах 40–50 минут до золотистого цвета. В тесто можно добавить немного апельсиновой цедры, молотого имбиря, изюма. Готовые кексы лучше всего подавать со сливочным маслом и душистым медом.

Рецепты приготовления гречотто с грибами и салата с гречкой и овощами здесь.

rskrf.ru

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# гречка , маффины , рецепты , Роскачество

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