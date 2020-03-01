Четыре светофора отключат в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 26 марта, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 8 до 17 часов обесточат объекты на перекрестках ул. Пржевальского с ул. Котовского и ул. Энергетиков, а также около школы № 7 на ул. Рижской, в районе дома № 45 по ул. Энергетиков.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков