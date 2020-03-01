Образовательные программы ТИУ вышли в лидеры всероссийского проекта

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

24 образовательные программы Тюменского индустриального университета вошли в число лидеров по итогам экспертного голосования VII этапа Всероссийского проекта "Лучшие образовательные программы инновационной России", сообщает вуз.

Проект — один из наиболее объективных источников информации о высшем образовании России. Его реализуют издательство "Аккредитация в образовании" совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации.

Со списком лучших образовательных программ ТИУ можно ознакомиться здесь.