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Образовательные программы ТИУ вышли в лидеры всероссийского проекта

Общество, 17:43 26 марта 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

24 образовательные программы Тюменского индустриального университета вошли в число лидеров по итогам экспертного голосования VII этапа Всероссийского проекта "Лучшие образовательные программы инновационной России", сообщает вуз.

Проект — один из наиболее объективных источников информации о высшем образовании России. Его реализуют издательство "Аккредитация в образовании" совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации.

Со списком лучших образовательных программ ТИУ можно ознакомиться здесь.

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# образование , ТИУ

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