Олимпиада в Токио может пройти в июле 2021 года

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Июль является наиболее вероятным месяцем для открытия летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году после их переноса из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском организационном комитете.

Накануне глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори выразил мнение, что перенесенная Олимпиада должна пройти в период с июня по сентябрь следующего года.

"По данным нашего источника, были предложены различные временные отрезки для проведения Олимпиад. Проведение игр весной могло бы помочь избежать ряда проблем, связанных с сильной жарой и влажностью, которые сопутствуют токийскому лету, но резкое изменение сезонов может вызвать трудности для логистического планирования или же их полного пересмотра. Проведение мероприятия в более позднее время даст возможность для маневра в случае возникновения проблем, а также больше времени для исчезновения пандемии коронавируса", - говорится в сообщении Киодо.

Источники агентства также подчеркнули, что "проведение Олимпийских игр повлияет и на расписание других спортивных мероприятий по всему миру, поэтому сохранение примерных существующих дат позволит снизить проблемы для зарубежных стран".

"Олимпийские игры должны были длиться 17 дней, церемония открытия выпадала на пятницу, а церемония закрытия – на воскресенье. Если исходить из этих всех причин, то временной отрезок между 23 июля 2021 года до 8 августа становится самым сильным кандидатом", - отмечается в сообщении.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако 24 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года, собщает "Р-Спорт".