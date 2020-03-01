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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени подтвержден еще один случай коронавируса

Общество, 14:24 29 марта 2020

АСИ | Фото: АСИ

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Еще один случай коронавируса лабораторно подтвержден в Тюмени.

Мужчина с 20 марта находится в областной инфекционной клинической больнице и получает необходимое лечение. Он относится к группе контакта второго заболевшего тюменца.

Благодаря оперативной и комплексной работе служб региона были взяты на контроль все, кто был в контакте на мероприятии. У данного мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому он сразу был изолирован в инфекционную больницу.

Это молодой мужчина, поэтому заболевание проходит легко, он чувствует себя хорошо, температура на сегодня нормальная.

Как только повторные анализы дадут отрицательные результаты и будет закончено лечение, он будет выписан.

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# коронавирус

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