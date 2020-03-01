Александр Моор провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса

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Комплекс реализуемых мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Тюменской области рассмотрели на очередном заседании регионального штаба под председательством губернатора Александра Моора 28 марта.

Ситуация на территории региона стабильная – новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Под пристальным вниманием - работа с людьми, которые посещали другие страны. Губернатор Тюменской области подчеркнул эффективную работу полиции по розыску и выявлению несознательных граждан.

"Граждан посетили на дому, взяли все анализы. Официально – у нас двое больных. Но расслабляться нельзя - наши земляки продолжают прибывать из других государств, нужно, чтобы они самостоятельно о себе сообщали", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона предложил усилить контроль за людьми, находящимися в самоизоляции после посещения других стран. Проверять их нахождение дома будут несколько раз в день. Кроме того, к разъяснительной работе с людьми старше 65 лет подключат молодежные патрули, которые будут ходить по городу и рассказывать пожилым гражданам о рисках заражения коронавирусной инфекцией.

Александр Моор подчеркнул, что самый эффективный механизм борьбы с инфекцией — максимальное снижение контактов между людьми и обратился к родителям, которые планировали отправить детей к бабушкам и дедушкам с просьбой не делать этого.

В режиме видео-конференц-связи главы муниципальных образований доложили об обработке дезинфицирующими средствами общественного транспорта, о доведении до пожилых людей рекомендаций по самоизоляции, отчитались о готовности волонтерского корпуса.

"Нужно быть готовым к более жестким ограничительным мерам и к жизни в таких условиях. Рационально оценивать ситуацию и негативные последствия, если мы с вами не будем действовать твердо, жестко и эффективно. У нас всех одна цель – снизить скорость распространения коронавируса и последствия", - подытожил глава региона.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля включительно в Тюменской области прекратили работу торгово-развлекательные центры, кинотеатры, предприятия сферы бытового обслуживания, спортзалы. В штатном режиме работают лишь магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Бронирование мест в лечебно-оздоровительных учреждениях и домах отдыха в Тюменской области приостановлено до 1 июня. Жителям рекомендовано с 28 марта по 5 апреля как можно реже выходить из дома.