Оперативный штаб по профилактике коронавируса призывает тюменцев оставаться дома

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По данным на на 28 марта в Тюменской области по-прежнему двое заболевших коронавирусной инфекцией, которые продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских на официальной странице регионального оперативного штаба по профилактике распространения короновируса.

"Медицинские работники проводят на дому забор анализов у тех, кто вернулся из-за границы. Все результаты на сегодня отрицательные, люди находятся на 14-дневной изоляции", - говорится в обращении заместителя губернатора.

В регионе начата реализация усиленных ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции: закрыты все торговые центры, развлекательные и досуговые заведения.

"Все это сделано с целью разобщения жителей, поэтому я снова призываю тюменцев остаться дома. Особый акцент - по-прежнему на самоизоляции пожилых лиц. Волонтеры помогают им в бытовых вопросах, а социальные работники доставляют лекарства", - отметила Ольга Кузнечевских.

Региональный оперативный штаб обращается к пожилым людям, которые получают льготные лекарства: обязательно связывайтесь по телефону со своей поликлиникой для выписки рецепта. Положенное вам льготное лекарство принесет на дом социальный работник.

"Лекарство льготное, вы получаете его бесплатно, поэтому социальный работник не будет требовать никакой оплаты. Обратите на это серьезное внимание", - подчеркнула Ольга Кузнечевских .

Евгений Бабенко