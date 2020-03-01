Бронирование мест в лечебно-оздоровительных учреждениях и домах отдыха региона приостановлено до 1 июня

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Бронирование мест в лечебно-оздоровительных учреждениях и домах отдыха в Тюменской области приостановлено до 1 июня. Это и другие дополнения внес губернатор Тюменской области Александр Моор в постановление "О введении режима повышенной готовности".

С 28 марта до 1 июня 2020 года в Тюменской области приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), профилакториях, туристских базах, базах отдыха, СПА-отелях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Также жителям Тюменской области рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Полная версия постановления от 27 марта 2020 года №161-п "О введении режима повышенной готовности" находится здесь.