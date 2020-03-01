Комплекс мер по поддержке тюменского бизнеса в связи с коронавирусом обнародуют в ближайшие дни

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Вопрос о мерах поддержки бизнеса в связи с коронавирусом прорабатывается в региональном правительстве, органы власти обсуждают этот вопрос с предпринимателями. Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Комплекс мер поддержки бизнеса будет обнародован в ближайшие дни", - заявил он.

Андрей Пантелеев напомнил, что в период с 28 марта по 5 апреля включительно в регионе будет остановлена деятельность всех торгово-развлекательных центров. Открыты будут только продуктовые магазины и супермаркеты.

"Магазины стройматериалов, одежды, обуви, цветочные также не работают. Предприятия общественного питания могут только доставлять продукты на дом или продавать на вынос. Парикмахерские, салоны красоты и ателье также не будут работать", - отметил заместитель главы региона.

Люди, которые находятся на турбазах, в санаториях и на базах отдыха, смогут спокойно заканчить лечение, не покидая территории этих учреждений. Новые заезды не организуются. Что касается отелей - там снижен объем номерных фондов, но они продолжают свою работу. Все стоматологические медучреждения, независимо от формы собственности, могут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

"Распоряжение президента распространяется на всех. Задача - не допустить распространения инфекции. Для этого нужно ограничить передвижения людей. Есть разговоры в некоторых организациях, что они не будут закрываться. Коллеги, все это можно отследить и зафиксировать. Давайте не будем провокаторами. Соблюдайте предписания, и мы вернемся к нормальной жизни и работе как можно скорее", - обратился к предпринимателям Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко