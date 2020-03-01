Тюменская область готова к любому развитию ситуации с коронавирусом

В Тюменской области достаточно действующих коек в инфекционной больнице, регион готов к любому развитию ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Медработники работают с потенциально зараженными людьми в специальном обмундировании, отметила заместитель губернатора. После использования спецкостюмы дезинфицируются или уничтожаются, если они одноразовые. Заражения от медиков быть не может.

"Если частные организации предлагают пройти экспресс-тест на коронавирус, отнеситесь к этому внимательно, как к любой платной услуге. Как только экспресс-тесты будут доступны для всех, вы узнаете об этом из официальных источников", - подчеркнула заместитель губернатора.

Евгений Бабенко