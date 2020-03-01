В Ярковском районе на самоизоляции находятся десять человек

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Заболевших коронавирусом в Ярковском районе нет, на самоизоляции находятся 10 человек. Все они на контроле, медицинский персонал держит контакт с этими жителями. Об этом в своем обращении к жителям района сказал глава муниципалитета Евгений Золотухин.

"В случае подозрения на коронавирус сотрудники Областной больницы № 24" с. Ярково знают, как реагировать, все алгоритмы действий ими отработаны", - отметил он.

Глава Ярковского района назвал основные меры профилактики коронавирусной ифекции, которые предпринимают на территории муниципалитета.

Так, школьные каникулы продлены до конца следующей недели, а с 6 апреля дети начинают учиться дистанционно. Механизм такого формата обучения управлением образования Ярковского района отработан. Все дети будут учиться и получать знания. Родители не должны допускать, чтобы дети любого возраста оставались без присмотра, особенно в дни каникул и дистанционного обучения.

Детские сады продолжают работу, но введено свободное посещение. С 30 марта будет организована работа дежурных групп.

Организациям и предприятиям всех форм собственности рекомендовано внимательнее относиться к дезинфекции помещений, следить за самочувствием сотрудников, при необходимости снабжать их масками или отправлять домой.

В Ярковском районе приостановлены все развлекательные, спортивные, культурные мероприятия.

"Да, возможно, кто-то не представляет свою жизнь без спорта, развлечений, общения. Но давайте в это время подумаем о себе, своих близких и будем как можно меньше контактировать друг с другом. Призываю особое внимание уделить старшему поколению. Людей старше 65 лет у нас в районе проживает 4 тысячи 800 человек. Именно они находятся в зоне риска, так как любые заболевания у этой категории населения протекают в более тяжелой форме", - рассказал Евгений Золотухин.

В районе создана диспетчерская служба, штаб волонтеров по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов. Диспетчерская служба работает без выходных, телефоны диспетчерской службы: (34531) 25-1-07; 8-958-150-73-89.

По распоряжению президента России Владимира Путина следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Но деятельность ресурсоснабжающих организаций, магазинов, аптек, больницы, органов власти будет продолжаться.

"Дорогие ярковчане, оставайтесь дома, проводите время с семьей, пользуйтесь бесплатными интернет-ресурсами образования и развлечения. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!", - сказал глава Ярковского района.