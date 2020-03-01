Волонтеры доставят все необходимое пожилым тюменцам, находящимся на самоизоляции

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Ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"У нас по-прежнему двое больных в областной инфекционной клинической больнице. Один из них - в стабильно тяжелом состоянии, второй - в удовлетворительном", - сообщила заместитель главы региона.

На самоизоляции в Тюменской области находятся около 4,5 тыс. человек.

"Все, что нужно находящимся на самоизоляции жителям региона старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, они могут заказать по горячей линии. Волонтеров достаточно. Оставайтесь дома, мы сегодня очень переживаем за ваше здоровье и надеемся, что вы будете с пониманием относиться ко всем ограничительным мерам", - обратилась к входящим в группу риска тюменцам Ольга Кузнечевских.

Телефон горячей линии - 8-800-201-41-41.

Евгений Бабенко