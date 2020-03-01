Перечисление адресной соцпомощи соблюдающим режим самоизоляции начнется с 3 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Перечисление разовой адресной социальной помощи в размере двух тысяч рублей жителям Тюменской области, соблюдающим режим самоизоляции, начнется с 3 апреля. Об этом журналистам сообщила заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина.

"В соответствии с поручением губернатора Тюменской области Александра Моора всем соблюдающим режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, будет выплачена разовая адресная социальная помощь в размере двух тысяч рублей", - пояснила она.

Деньги, по данным департамента, будут зачислены на счет получателя в кредитной организации (это счет, который используется гражданином для получения пенсии, мер социальной поддержки), либо, если социальные выплаты доставляются на дом, будут доставлены на дом. В случае, если гражданин до настоящего времени не был получателем социальных выплат, то доставка будет организована через почтовое отделение по месту жительства.

"При этом самим гражданам не требуется никуда обращаться, - подчеркнула Ирина Ожогина. - Вся необходимая информация есть в единой информационной системе социальной защиты населения Тюменской области. Также нет необходимости собирать какие-либо документы и подтверждать свои диагнозы. Департамент здравоохранения самостоятельно подготовит и передаст в департамент социального развития списки всех пациентов с заболеваниями из перечня, приведенного в постановлении правительства Тюменской области.

В перечень заболеваний входят:

- инсулинозависимый сахарный диабет;

- хронический: бронхит (астматический (обструктивный), эмфизематозный, с закупоркой дыхательных путей, эмфиземой);

- обструктивные: астма, бронхит, трахеобронхит;

- астма;

- бронхиолэктазы;

- болезни системы кровообращения: другая вторичная легочная гипертензия, другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, легочно-сердечная недостаточность неуточненная;

- наличие трансплантированных органов и тканей (орган или ткань, замещенные гетеро- или гомотрансплантатом);

- хроническая болезнь почек (хроническая почечная недостаточность 3-5 стадии);

- злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций;

- острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы.

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Борис Олейник