Диспетчерские службы для пожилых, инвалидов и матерей-одиночек работают во всех муниципалитетах региона
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Диспетчерские службы по вопросам оказания помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, матерям-одиночкам, воспитывающим детей до трех лет, неполным семьям, имеющим двух и более детей-инвалидов, гражданам, находящимся на самоизоляции, открыты во всех муниципальных образованиях Тюменской области.
Как рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения областного департамента соцразвития Гульнара Байматова, горячие линии в муниципалитетах работают ежедневно с 8 до 19 часов без перерыва на обед. Обратиться за помощью можно по вопросам доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов, оказания психологической помощи.
Номера телефонов диспетчерских служб муниципальных образований Тюменской области, открытых в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции:
Абатский район – 8 (34556) 52-0-65
Армизонский район – 8 (34547) 2-33-52, 8 (34547) 2-42-21
Аромашевский район – 8 (34545) 2-25-01
Бердюжский район – 8 (34554) 2-28-64
Вагайский район – 8 (34539) 2-36-44
Викуловский район – 8 (34557) 2-38-73
Голышмановский район – 8 (34546) 2-55-12
Заводоуковск – 8 (34542) 2-16-59
Исетский район – 8 (34537) 2-17-67
Ишим – 8 (34551) 7-42-61, 8 (34551) 5-13-34
Казанский район – 8 (34553) 4-12-35
Нижнетавдинский район – 8 (34533) 2-42-81
Омутинский район – 8 (34544) 3-17-90
Сладковский район – 8 (34555) 2-30-40
Сорокинский район – 8 (34550) 2-23-04
Тобольск – 8 (3456) 24-12-00, 8 (3456) 22-22-32
Тюменский район – 8 (3452) 76-40-02
Уватский район – 8 (34561) 2-16-37
Упоровский район – 8 (34541) 3-16-95
Юргинский район – 8 (34543) 2-42-60
Ялуторовск – 8 (34535) 3-31-36, 8 (34535) 2-04-55
Ярковский район – 8 (34531) 2-51-07
В Тюмени с 19 марта организована круглосуточная работа консультационного пункта по телефону 8-800-201-41-41.
Любовь Голышева