Диспетчерские службы для пожилых, инвалидов и матерей-одиночек работают во всех муниципалитетах региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Диспетчерские службы по вопросам оказания помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам, матерям-одиночкам, воспитывающим детей до трех лет, неполным семьям, имеющим двух и более детей-инвалидов, гражданам, находящимся на самоизоляции, открыты во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Как рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения областного департамента соцразвития Гульнара Байматова, горячие линии в муниципалитетах работают ежедневно с 8 до 19 часов без перерыва на обед. Обратиться за помощью можно по вопросам доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов, оказания психологической помощи.

Номера телефонов диспетчерских служб муниципальных образований Тюменской области, открытых в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции:

Абатский район – 8 (34556) 52-0-65

Армизонский район – 8 (34547) 2-33-52, 8 (34547) 2-42-21

Аромашевский район – 8 (34545) 2-25-01

Бердюжский район – 8 (34554) 2-28-64

Вагайский район – 8 (34539) 2-36-44

Викуловский район – 8 (34557) 2-38-73

Голышмановский район – 8 (34546) 2-55-12

Заводоуковск – 8 (34542) 2-16-59

Исетский район – 8 (34537) 2-17-67

Ишим – 8 (34551) 7-42-61, 8 (34551) 5-13-34

Казанский район – 8 (34553) 4-12-35

Нижнетавдинский район – 8 (34533) 2-42-81

Омутинский район – 8 (34544) 3-17-90

Сладковский район – 8 (34555) 2-30-40

Сорокинский район – 8 (34550) 2-23-04

Тобольск – 8 (3456) 24-12-00, 8 (3456) 22-22-32

Тюменский район – 8 (3452) 76-40-02

Уватский район – 8 (34561) 2-16-37

Упоровский район – 8 (34541) 3-16-95

Юргинский район – 8 (34543) 2-42-60

Ялуторовск – 8 (34535) 3-31-36, 8 (34535) 2-04-55

Ярковский район – 8 (34531) 2-51-07

В Тюмени с 19 марта организована круглосуточная работа консультационного пункта по телефону 8-800-201-41-41.

Любовь Голышева