Пенсионный фонд Тюменской области переходит на дистанционный режим работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Диспансеризация населения в поликлиниках региона временно приостановлена

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все клиентские службы ПФР в Тюменской области переводятся на особый режим приема граждан. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель управляющего региональным отделением ПФР Виталий Левенков.

"Прием граждан будет идти преимущественно по предварительной записи, - отметил Виталий Левенков. - Обращаю внимание на то, что личный кабинет сайта ПФР позволяет как перенести, так и отменить назначенный прием".

Обратиться практически за любой услугой ПФР можно через личный кабинет на сайте ПФР, а также на портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Получить интересующую информацию можно на "горячей линии" управления ПФР в Тюмени и Тюменском районе по номеру телефона 56-25-00. Номера "горячих линий" в территориальных образованиях региона размещены на сайте ПФР Тюменской области.

Николай Ступников