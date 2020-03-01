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Пенсионный фонд Тюменской области переходит на дистанционный режим работы

Общество, 12:13 27 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все клиентские службы ПФР в Тюменской области переводятся на особый режим приема граждан. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель управляющего региональным отделением ПФР Виталий Левенков.

"Прием граждан будет идти преимущественно по предварительной записи, - отметил Виталий Левенков. - Обращаю внимание на то, что личный кабинет сайта ПФР позволяет как перенести, так и отменить назначенный прием".

Обратиться практически за любой услугой ПФР можно через личный кабинет на сайте ПФР, а также на портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Получить интересующую информацию можно на "горячей линии" управления ПФР в Тюмени и Тюменском районе по номеру телефона 56-25-00. Номера "горячих линий" в территориальных образованиях региона размещены на сайте ПФР Тюменской области.

Николай Ступников

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# Виталий Левенков , Пенсионный фонд , ПФР , удаленный доступ

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