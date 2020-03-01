Диспансеризация населения в поликлиниках региона временно приостановлена

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Диспансеризация населения, а также плановая госпитализация пациентов в медицинских учреждениях Тюменской области временно приостановлена. Такая мера принимается в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Как уточнила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, с 18 марта в поликлиниках региона отменены также профилактические мероприятия, акции, школы здоровья.

"Это позволит разобщить население, исключить посещение здоровыми людьми поликлиник, где могут оказаться пациенты с симптомами ОРВИ", - отметила она.

Диспансеризация взрослого населения приостановлена не только в Тюменской области, но и по всей стране. Высвободившиеся медицинские силы перераспределены на профилактику ОРВИ и короновируса, а также на работу с пациентами на вызовах и дистанционное консультирование.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, выписка рецептов в эти дни будет производиться бесконтактно, все пациенты с хроническими заболеваниями находятся в базе данных лечебных учреждений.

"Мы находимся на карантине, поликлиники и лечебные учреждения не работают на плановый прием. Общайтесь с врачом и поликлиниками в режиме онлайн", - обратилась она к жителям региона.

Начальник управления ОМС ТФОМС Тюменской области Валерия Грибоедова подчеркнула, что такая мера временна и вводится до стабилизации обстановки.