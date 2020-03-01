Пожилым тюменцам помогут оформить заявления на получение госуслуг

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Далее в сюжете Пенсионный фонд Тюменской области переходит на дистанционный режим работы

Пожилым жителям Тюменской области, которые находятся дома на самоизоляции, помогут подать заявления на получение госуслуг в электронном виде.

О введении такого вида помощи рассказала журналистам начальник управления по вопросам социального обслуживания населения областного департамента соцразвития Гульнара Байматова. Она уточнила, что заполнить и отправить заявления помогут социальные работники и волонтеры. Причем эта помощь касается только госуслуг, которые оказывают подразделения департамента соцразвития.

"Чтобы исключить поход пожилых тюменцев в МФЦ, мы можем выйти к ним на дом. Для этого у работников есть специальные планшеты. Заявки заполняются на услуги, которые относятся к полномочию социальных служб, касаются вопросов получения технических средств реабилитации и пребывания в "Красной гвоздике". Пока заявок по этим направлениям не было, но мы информируем о том, что готовы помочь, тем более пожилые часто не умеют пользоваться сайтами", - пояснила Гульнара Байматова.

Подать заявку на получение такого вида помощи можно по телефону консультационного пункта 8-800-201-41-41. Звонки принимаются круглосуточно. Сюда же могут обратиться пожилые люди, одиноко проживающие пенсионеры, и тюменцы, которые находятся на самоизоляции. Социальные работники и волонтеры помогут в покупке и доставке лекарств, товаров первой необходимости и продуктов.

Любовь Голышева