Минтруд объяснил работодателям режим нерабочей недели

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Нерабочая неделя, объявленная Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года, не является основанием для снижения заработной платы работникам. Об этом сообщается сайте Роструда РФ, который разработал рекомендации работникам и работодателем в рамках действия данного документа.

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их производственно-технологическо й деятельности, а также организаций социального обслуживания; непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.

Продолжит работу Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы, обеспечивающие выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом, на которых распространяется действие Указа, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.

Работники органов (организаций), которые продолжают осуществлять трудовую (служебную) деятельность, должны руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению с работодателем могут работать удаленно (дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.

Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать их функционирование, включая возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации.

Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.