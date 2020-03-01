В Тюмени нарушителям режима самоизоляции заблокируют транспортные карты

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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Транспортные карты пожилых тюменцев, нарушающих режим самоизоляции, установленный в регионе для профилактики распространения коронавируса, будут заблокированы. Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Вечером 26 марта состоялось заседание городского оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, на котором обсуждалась реализация мер, которые определены постановлением правительства Тюменской области. В частности, речь шла об ограничении передвижений людей старше 65 лет на общественном транспорте. Если эти жители Тюмени будут нарушать режим самоизоляции, их транспортные карты заблокируют", - сообщил Руслан Кухарук.

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Данная мера вводится с 30 марта. Поэтому тюменцы старше 65 лет, которые решат провести период самоизоляции на дачах, смогут беспрепятственно туда уехать 28 и 29 марта. Напомним, согласно постановлению областного правительства период самоизоляции для людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями продлится до 5 апреля.

"Еще один вопрос, который обсуждался на заседании городского оперативного штаба - контроль за деятельностью управляющих компаний. Они обязаны ежедневно обрабатывать места общего пользования в многоквартирных домах специальным дезинфицирующими средствами. В связи с этим мы принимаем сигналы от жителей о том, где дезинфекция не выполняется", - отметил глава Тюмени.

В случае дефицита дезинфицирующих средств будет организована работа по централизованному обеспечению ими управляющих компаний, добавил Руслан Кухарук. Для этого необходимо направлять заявки в департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

"Сегодня мы должны быть сознательными. Нужно соблюдать меры по профилактике коронавируса, которые действуют в России и Тюменской области. Наши здоровье и жизнь - в наших руках", - обратился к горожанам глава Тюмени.

Евгений Бабенко