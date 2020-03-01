Глава Тобольска призвал старшее поколение оставаться дома

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Старшее поколение относится к группе риска заражения инфекционными заболевания. В том числе коронавирусной инфекцией. Важно отнестись ответственно к этому непростому периоду. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Сохраните для нас вашу мудрость, вашу любовь и присутствие в нашей жизни – берегите свое здоровье. Воздержитесь от поездок и прогулок", - сказал глава города.

По словам Афанасьева, в городе будут отслеживать перемещение пенсионеров по транспортным картам и, если число поездок кардинально не снизится, их карты будут временно заблокированы. Для удобства и спокойствия представителей старшего поколения принято решение об отсрочке коммунальных платежей, пени за несвоевременную оплату не будут начисляться.

Запаса защитных масок в аптеках почти нет, заметил Максим Афанасьев. 25 марта в одну из аптек поступило 2,5 тыс. масок, и в течение дня одни были распроданы.

"Не скупайте бессмысленно средства защиты, это создает ненужный ажиотаж и дефицит. Можно делать собственными силами марлевые повязки – это не сложно и не менее эффективно, - рассказал он. - Наши медики работают в усиленном режиме, создается резерв на случай чрезвычайной ситуации. Отменяются плановые осмотры, внедряется система удаленной работы. Но есть жалобы на вызовы скорой помощи по нелепым причинам. Пожалуйста, будьте ответственны, уважайте нелегкий труд врачей и знайте, что отвлечение бригады неотложки по пустяковому поводу может стоить кому-то жизни!"

В заключении Максим Афанасьев призвал тоболяков думать только о хорошем.

"От нас с вами зависит наше здоровье и благополучие! Именно социальная ответственность, поддержка и понимание поможет нам в любой ситуации", - уверен он.

Анжела Лебедева