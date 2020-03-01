Лучшие практики организации досуга онлайн определили в УФО

| Фото: moi-portal.ru/proekty/luchshe-doma/ | Фото: moi-portal.ru/proekty/luchshe-doma/

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Тюменский портал #лучшедома72 признан одной из лучших практик в УФО по организации досуга онлайн. Об этом сказано на заседании рабочей группы по созданию дополнительного образовательного и развивающего контента в онлайн-доступе при полномочном представители президента РФ в УФО.

Рабочую группу возглавил заместитель полномочного представителя Борис Кириллов. В ее состав вошли представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Роскомнадзора, компании Ростелеком, руководители средств массовой информации, НКО, специализирующиеся на разработке интернет-контента.

"В регионах УФО уже имеются успешные практики по созданию образовательного и развлекательного контента для тех, кто вынужденно находится дома. Особо стоит отметить проекты, реализуемые в Тюменской области и на Ямале", - рассказал заместитель полпреда.

Тюменская площадка "Лучше дома" была создана 17 марта. Уже проведено более 50 онлайн-событий, которые суммарно набрали более 600 тыс. просмотров и 2 тыс. комментариев. До 12 апреля здесь состоится еще более 100 событий.

В похожем формате и также успешно работает другой региональный ресурс – проект #удАленка89, созданный в ЯНАО. Его отличают интерактивные форматы, например, возможность предложить свой сценарий для онлайн-сериала из 15-секундных видео, которые снимает медиаканал "ЯМолод". Здесь же представлена подборка бесплатных онлайн - курсов, фильмов, книг и музыки.

Подобные ресурсы есть и в других регионах Уральского федерального округа. Например, в Челябинской области есть интересная афиша онлайн-мероприятий и подборка сервисов на период вынужденных каникул.

В Ханты-Мансийском автономном округе–Югре можно погрузиться в мир искусства, не выходя из дома, по адресу.

В Курганской области доступен интересный обзор цифровых образовательных ресурсов и сервисов, которые могут быть востребованы педагогами для обучения в режиме онлайн.

В Свердловской области на онлайн-занятия и мастер-классы приглашает Центр культуры "Орджоникидзевский".

Число ресурсов, позволяющих с пользой провести время на период вынужденных отпусков и каникул, постоянно увеличивается.