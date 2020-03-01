Более трех с половиной тысяч тюменцев обследовали на коронавирус

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3 тыс. 671 человек обследовали в Тюменской области на новую коронавирусную инфекцию по данным на 27 марта, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

2 тыс. 490 человек обследовали в областном Центре гигиены и эпидемиологии, 1 тыс. 181 человек - в медицинских организациях региона.

В Тюменской области исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лабораториях на базе четырех организаций: центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, областная клиническая больница №1, областная инфекционная клиническая больница и областной кожно-венерологический диспансер. Готова к проведению исследований на коронавирус лаборатория частной клиники "Доктор Арбитайло".

В медицинских организациях независимо от форм собственности исследуется биоматериал исключительно от здоровых лиц, без признаков заболевания. У прибывших из-за рубежа, а также у контактных с заболевшими коронавирусной инфекцией анализы берут только в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии.

В настоящее время в Тюменской области есть возможность исследовать до 500 проб в сутки. В первую очередь анализы берут у тюменцев, которые контактировали с заболевшими, у тех, кто приехал из-за рубежа - на десятый день нахождения под медицинским наблюдением, а также у всех, кому поставлен диагноз внебольничная пневмония.