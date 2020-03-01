В Тобольской митрополии призвали прихожан не посещать общие богослужения

| Фото: "Тобольская митрополия" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тобольская митрополия" во ВКонтакте (архив)

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Духовенство Тобольской митрополии призывает прихожан не посещать общие соборные богослужения. Им советуют оставаться дома и молиться самостоятельно. Об этом сообщил председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

В течение недели можно будет в частном порядке приходить в храм, подавать записки с именами близких — священник будет поминать их на литургии. Богослужения в храмах будут совершаться, но во время службы можно молиться дома.

"Того, что переживает мир сейчас, не было уже очень давно. Ситуация экстраординарная и она требует особых мер. Наши отцы и деды победили в Великой Отечественной войне, но любая победа требует мобилизации всего общества. Враг может быть невидимый, и средства борьбы против него могут быть для нас непривычными, но необходимыми для успеха общего дела. Будем молиться о скором окончании эпидемии, о благополучии здравствующих и выздоровлении болящих", — написал Григорий Мансуров на своей странице во ВКонтакте.