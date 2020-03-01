Ольга Кузнечевских: в дни самоизоляции лучше посидеть дома

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Гулять по городу, паркам и скверам на следующей неделе не надо, вне зависимости от возраста. Лучше посидеть дома. С таким обращением к жителям региона выступила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Продуктовые магазины в Тюменской области будут работать, но торгово-развлекательные центры, заведения общепита и сферы обслуживания будут закрыты. Дни, которые дал президент на самоизоляцию, направлены на разобщение людей для профилактики распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнула заместитель губернатора.

"Прошу граждан старше 65 лет не превращать самоизоляцию во время для решения своих проблем. Мы можем отследить все перемещения льготных категорий по транспортным картам. Определитесь, где вы будете находиться до 10 апреля. Если на даче, если состояние домов позволяет там находиться - уезжайте туда. Но если вы понимаете, что придется возвращаться, - возвращайтесь в воскресенье. С понедельника поездки станут считаться нарушением, транспортные карты будут заблокированы", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Все вузы и ссузы региона находятся на карантине, поэтому у студентов потребности куда-то ехать на следующей неделе нет. Транспортные карты студентов в случае нарушения режима тоже могут быть заблокированы.

Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме, но все плановые медицинские осмотры отменены. Врачи будут работать только по экстренным вызовам.

"Если у человека с серьезными хроническими заболеваниями есть обязательная необходимость посещать врача в дни всеобщей самоизоляции - позвоните в поликлинику и обсудите вопрос. Возможно, врач сможет прийти к вам домой", - отметила замгубернатора. Работающих людей старше 65 лет работодатели обязаны отправить во внеочередной оплачиваемый отпуск, добавила она.

Предприятия с непрерывным циклом производства продолжат работу, отметила заместитель губернатора. Детским садам рекомендовано открывать дежурные группы. Если родители находятся на непрерывном производстве - их детей примут в таких группах.

"Давайте с уважением относиться к принятым правительством мерам. Это не так сложно, труднее будет, если вы заболеете. Давайте вместе решать эту проблему", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Заместитель губернатора добавила, что в течение нерабочей недели нет никакого смысла покидать место жительства ради отдыха в других регионах страны.

"Мы отмечаем, что количество приобретенных билетов в Краснодарский край, Москву и Крым, заметно выросло. Но ограничительные меры для профилактики коронавируса распространяются на всю Россию. Кафе, развлекательные учреждения, санатории будут закрыты везде. Подумайте, есть ли смысл тратить деньги на поездку, если вы все равно не сможете никуда попасть? Оставайтесь дома", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко