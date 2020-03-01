Более семидесяти волонтеров Тобольска доставят продукты нуждающимся горожанам

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов для нуждающихся горожан организовали в Тобольске, сообщает городская администрация.

На базе центра социального обслуживания населения создан консультационный пункт по приему телефонных звонков. С понедельника по пятницу с 8 до 19 часов по телефону горячей линии 8 (3456) 24-12-00 отдельные категории граждан могут оставить заявку. Помощь им окажут социальные работники центра. Эти услуги могут получить одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет, неполные семьи, имеющие в составе двух и более детей-инвалидов. За первый день работы на телефон горячей линии поступило три обращения.

Также в Тобольске для помощи пожилым людям и маломобильным гражданам открыт штаб волонтеров-медиков. Более 70 человек уже прошли необходимое обучение в дистанционной форме. Волонтеры помогут купить необходимые продукты и медикаменты, вынесут мусор, помогут с оплатой ЖКХ и прочими мелкими домашними хлопотами.

С начала работы штаба поступило два обращения. Волонтеры помогли купить продукты нуждающимся гражданам. Штаб работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, контактный телефон: 8 (3456) 24-66-20.

Кроме того, волонтеры-медики начали самостоятельно изготавливают медицинские маски, которые используют сами и раздают всем желающим.