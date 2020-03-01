Неравнодушные тюменцы могут помочь в работе консультационного пункта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неравнодушные тюменцы, а также благотворительные и общественные организации могут помочь в работе консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет.

Об этом рассказала руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова. Она отметила, что в настоящее время нужны добровольцы-водители, которые помогут в доставке продуктов питания и лекарств одиноким пожилым людям.

"Мы также мы ждем тех, кто готов стать оператором колл-центра. Необходимое обучение мы организуем. Общественные организации могут предложить свои возможности. Рассчитываем на помощь в своем штабе, в логистике и во всем, что может быть полезно нашим гражданам", - рассказала Елена Перминова.

Она отметила, что уже откликнулась одна из благотворительных организаций города – они привезли продуктовые наборы для пожилых людей и многодетных семей. Волонтеры уже формируют посылки и в ближайшее время доставят их нуждающимся.

Отметим, региональный центр "Семья" стал одним из мест, где базируется консультационный пункт. Работа ведется также в областном геронтологическом центре, областном центре реабилитации инвалидов и в центре мер социальной поддержки.

Номер телефона консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет: 8-800-201-41-41. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме.

Любовь Голышева