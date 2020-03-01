Тюменцы берут на себя заботу о самоизолированных пожилых соседях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Позаботиться о пожилых соседях в период самоизоляции решили тюменцы, проживающие в доме 1002 по ул. Пролетарской. Добровольцы помогают пенсионерам с покупкой продуктов и лекарств, выносят мусор, выгуливают собак.

Напомним, режим самоизоляции вводится в регионе с 28 марта для всех людей старше 65 лет, а также для людей, имеющих хронические заболевания. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Особую угрозу коронавирус представляет для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. У них болезнь может протекать в очень тяжелой форме. Эффективно защититься позволит только самоизоляция и минимизация любых контактов.

Как организована работа соседей-волонтеров, корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал председатель правления ТСЖ "Восход" Виталий Воробьев.

"Несколько дней назад, общаясь с соседями, мы пришли к мысли, что сложившаяся ситуация требует от нас определенных шагов, чтобы оградить себя от возможных негативных последствий. Инициативу оказать помощь пожилым людям поддержали "

Первым шагом стал сбор информации о проживающих по соседству пожилых и людях, страдающих хроническими заболеваниями. Выяснилось, что в помощи нуждаются восемь человек. За каждой квартирой закреплен доброволец и резервный волонтер. Для координации действий создан чат в мессенджере.

"Люди откликнулись, сейчас задействованы пятнадцать добровольцев в возрасте от двадцати до пятидесяти лет - даже больше, чем необходимо. А поскольку у нас очень дружный двор, то я думаю, что желающие появятся еще. Несколько детей вызвались помочь с выгулом домашних питомцев", - добавил Виталий Воробьев.

Продукты и медикаменты, необходимые пожилым соседям, волонтеры доставляют бесконтактным методом, оставляя пакеты у дверей. Один из волонтеров Анатолий Аверин рассказал, что чаще всего подопечные просят помочь с выносом мусора.

"Ситуация касается каждого, и никто не должен оставаться в стороне, - отметил он. - К тому же помочь тем, кто живет с тобой на одной лестничной площадке совершенно не в тягость, а магазины и аптеки - все в шаговой доступности".

Николай Ступников