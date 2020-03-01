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В Новосибирске разработали новую тест-систему для диагностики COVID-19

Общество, 17:32 28 марта 2020

Министерство культуры РФ (архив)

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

Указано, что у новой системы гораздо большая чувствительность - 10 во второй степени. Также они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить уже за 90 минут.

Тесты планируют начать выпускать уже 30 марта. Производить планируют 1 тыс. наборов в неделю по 100 анализов каждый, что позволит делать 100 тыс. исследований, говорится в тексте.

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# коронавирус , ученые

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